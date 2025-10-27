Non è stato un inizio di campionato all’altezza di quanto già visto lo scorso anno: ora Maripan riparte da una rete che può caricarlo

Il Torino dopo il successo contro il Napoli ha confermato l’attuale stato di forma uscendo nuovamente dall’Olimpico Grande Torino con 3 punti dopo la vittoria contro il Genoa.

I granata nelle ultime settimane sembrano essersi avvicinati ad aver ritrovato la loro forma migliore, ma contro i liguri, i tifosi hanno potuto assistere al ritorno un’altra grande prestazione di Maripan, che era perso un po’ in ombra nelle ultime giornate. Il cileno dopo settimane difficili è tornato a prendere il controllo della difesa granata, e contro il Genoa il suo apporto è stato determinante per il conseguimento della vittoria finale.

Secondo gol al Torino

Dopo un avvio di gara in salita a causa di un gol fortuito concesso al Genoa, il Torino ha poi saputo riprendere il controllo della gara nella seconda frazione. In quello che sembrava essere destinato a diventare un altro pareggio, Maripan ha dato il migliore dei contributi realizzando il suo secondo gol con la maglia del Torino. Nel corso dell’incontro il cileno ha avuto diverse occasioni pericolose per riprendere il risultato, ma soltanto allo scadere il difensore è poi riuscito a trovare la rete. Il primo gol stagionale era un traguardo che stava inseguendo ormai da settimane, e la gioia della prima rete in campionato è stata testimoniata dall’esultanza rabbiosa sotto la maratona.

Maripan guida il Torino da capitano

Nonostante Maripan non sia il capitano designato del Torino, negli ultimi minuti di gara il cileno ha avuto la possibilità di vestire la fascia al braccio a seguito dell’uscita di Vlasic. Al termine dell’incontro, il cileno ha poi commentato la sua prestazione rimarcando il grande onore che deriva dall’essere il capitano del Torino. Dopo settimane di alti e bassi, Maripan è finalmente tornato a offrire una prestazione di livello, come quelle a cui aveva abituato i tifosi nella passata stagione. Nelle prossime settimane il suo contributo sarà fondamentale per dare sicurezza e solidità alla retroguardia granata.