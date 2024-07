Età, carriera e caratteristiche tecniche di Alberto Paleari, portiere italiano con un passato nel Milan di Allegri

Alberto Paleari è un calciatore italiano nato il 29 agosto 1992 a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Cresce calcisticamente nella squadra della sua città di residenza, il Seregno, prima di trasferirsi all’Aldini Bariviera. Tra le tante esperienze giovanili anche un passato nel Milan, con un ruolo da terzo. Ecco chi è il portiere italiano.

Chi è Paleari

Dopo la breve parentesi nel Seregno Alberto Paleari entra a far parte del settore giovanile del Milan, dove rimane per tre anni. Durante l’ultima stagione con i rossoneri viene convocato da mister Massimiliano Allegri come terzo portiere, dietro a Abbiati e Amelia. In quell’anno il Milan vincerà lo scudetto. Dopo alcune esperienze il Lega Pro, nell’estate del 2016, viene ingaggiato dal Cittadella. Qui debutta in Serie B il 21 gennaio 2017. La stagione successiva, quella del 2018-2019, è molto positiva per Paleari: viene infatti nominato miglior portiere della Serie B da giornalisti e allenatori.

Il 4 ottobre 2020 viene ingaggiato in prestito dal Genoa, con cui debutta in Serie A il 30 novembre nella sconfitta per 1-2 contro il Parma. Il 1º febbraio 2021 il Genoa lo acquista dal Cittadella a titolo definitivo per 1,2 milioni di euro. Dopo una stagione in cui colleziona 5 presenze tra campionato e Coppa Italia, il 17 luglio 2021 viene ceduto in prestito al Benevento, neo-retrocesso in Serie B. Con i sanniti Paleari diventa titolare, contribuendo alla qualificazione della squadra ai play-off, anche se il percorso si arresta in semifinale contro il Pisa. A giugno i giallorossi esercitano il riscatto e lo acquistano a titolo definitivo.