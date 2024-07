Il centrocampista serbo in serata ha raggiunto i compagni nel ritiro in Trentino Alto Adige, ma la trattativa con lo Zenit resta aperta

Ivan Ilic è arrivato a Pinzolo. Il centrocampista serbo, al centro della nota trattativa con lo Zenit San Pietroburgo, in serata ha raggiunto i compagni di squadra nel ritiro in Trentino Alto Adige. Il calciatore serbo è giunto direttamente nell’hotel che ospita la squadra granata poco prima delle 22 e, in attesa di sviluppi nella trattativa con lo Zenit, da domani inizierà ad allenarsi agli ordini di Paolo Vanoli.