Anche Horvath, di rientro dal prestito, è stato convocato per il ritiro di Pinzolo: l’ungherese vuole giocarsi le proprie carte e rimanere

Nella giornata di ieri, mercoledì 17 luglio, il Torino è partito alla volta di Pinzolo per il consueto ritiro pre-stagionale. Tante le sorprese all’interno della lista dei convocati di Vanoli, sia per quanto riguarda gli assenti che i presenti: non ci sono per esempio Schuurs, Vlasic, Seck e Ilic, mentre tra i giocatori chiamati ce ne sono diversi rientrati dai prestiti, tra cui Krisztofer Horvath. L’attaccante ungherese è tornato dopo le vacanze post Euro2024 e si è subito aggregato al gruppo partito per il Trentino, con l’obiettivo di convincere Vanoli a tenerlo in rosa.

Horvath si gioca un posto

Nonostante in Primavera venisse considerato tra i talenti più cristallini del panorama granata, Horvath ha giocato una sola partita con la maglia del Toro, in Coppa Italia. Sin dalla promozione in prima squadra l’attaccante è stato sempre ceduto in prestito in patria, tornando ogni estate al Filadelfia per il raduno di inizio stagione. Una sorta di loop senza fine, da cui il classe 2002 vorrebbe ora uscire. Nell’ultima stagione, con la maglia del Kecskemet, ha infatti messo insieme 12 gol e 9 assist in 36 partite. Numeri molto importanti, che gli sono anche valsi la convocazione per gli Europei in Germania.

Horvath alla prova Vanoli

Con la sua nazionale però Horvath non è riuscito a mettersi in mostra, ed ecco che ora è tornato in Italia con tanta voglia di rivalsa. L’ungherese si sente a tutti gli effetti un calciatore del Torino, tutt’altro che di passaggio, e vuole in qualche modo convincere Vanoli a dargli una chance. Per lui le due amichevoli di Pinzolo contro Virtus Verona e Cremonese possono valere tanto, rappresentando un vero e proprio crocevia fondamentale per il suo futuro.