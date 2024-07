Tanti gli osservati speciali nel ritiro di Pinzolo, tra questi anche Dellavalle: il difensore è in ballo tra il prestito e la permanenza

Nella giornata di martedì il Torino è partito per Pinzolo, luogo del consueto ritiro prestagionale. Lì i granata rimarranno fino al 27 luglio, data in cui verrà giocata la seconda amichevole estiva, contro la Cremonese. Vanoli potrà usufruire di quasi due settimane di allenamenti “al fresco” per visionare diversi ragazzi, soprattutto quelli che si giocano un posto in squadra in vista della prossima stagione. Tra questi c’è anche Alessandro Dellavalle, ex capitano della Primavera che in queste settimane di allenamenti verrà valutato in tutto e per tutto dall’allenatore.

Dellavalle tra prestito e permanenza

Dellavalle è stato uno dei leader del Torino Primavera di Scurto nell’ultima stagione. Il difensore centrale, capitano dell’Under19, si è dimostrato un giocatore di grande struttura fisica e di carattere, già pronto per calcare i campi dei pro. La convocazione nel raduno del Fila e per il ritiro in Trentino ha rappresentato un segnale certamente importante, ma adesso viene il bello per lui. All’interno di una difesa che ha perso Buongiorno, Lovato, Djidji e Rodriguez e che fin qui ha visto solo Coco come nuovo innesto, il classe 2004 può emergere, mettendosi in mostra tra allenamenti e amichevoli. Il mercato del Toro passa anche da lui: se riuscirà a convincere Vanoli con le sue qualità, Vagnati prenderà un solo altro centrale e lui avrà la possibilità di giocarsi le proprie carte in Serie A; se dovesse essere considerato ancora acerbo, invece, si potrebbero aprire le porte di un prestito in Serie B. Tanto dunque passa da questi primi test stagionali, in cui il mister sta iniziando a conoscere bene i ragazzi. Dellavalle si gioca tanto, ma Vanoli è uno a cui piace lavorare con i giovani e può migliorarlo certamente sotto la sua ala protettiva.