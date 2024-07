Venerdì 26 luglio, alla vigilia della seconda amichevole stagionale, il Torino si presenterà ai tifosi a Pinzolo

È iniziato per il Torino il consueto ritiro di Pinzolo. I granata sono arrivati in Trentino nella serata di martedì, e mercoledì hanno svolto il primo allenamento. Quasi tutti gli uomini a disposizione per Paolo Vanoli, che deve solamente fare i conti con le assenze di Schuurs, Vlasic e Bellanova – oltre che Ilic e Seck. A Pinzolo i granata giocheranno due amichevoli: la prima il 20 luglio contro la Virtus Verona, mentre la seconda il 27 contro la Cremonese. Dopodiché, invece, la squadra si sposterà in Francia per le amichevoli a Lione e a Metz. Non prima però che venga presentata la rosa ai tifosi, in pieno ritiro.

Il 26 luglio la presentazione

Come accade ogni anno, il Torino presenterà la squadra e i nuovi arrivi (in questo momento solo Coco) ai tifosi durante il ritiro di Pinzolo. Quest’anno la serata di festa e condivisione è in programma venerdì 26 luglio, alla vigilia della seconda amichevole stagionale contro la Cremonese, e l’incastro tra le date permetterà ai fan di anticipare il loro arrivo nella città trentina, per prendere parte alla presentazione e gustarsi la partita il giorno successivo.

Il programma dell’estate granata

Il Torino giocherà un totale di 4 amichevoli prestagionali, di cui due a Pinzolo e altrettante in Francia. La prima il 20 luglio, confermata contro la Virtus Verona (squadra di Serie C), alle ore 17:00. La seconda invece sarà il 27 luglio, contro la Cremonese (squadra di Serie B), e si giocherà alle ore 16:00. In terra transalpina, invece, si giocherà 31 luglio il Lione e il 3 agosto contro il Metz. In mezzo, c’è l’ipotesi di un altro test contro una formazione locale. Lione e Metz, militano entrambe in Ligue 1, la massima divisione francese.