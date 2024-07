Il Torino affronterà la Virtus Verona nella prima amichevole del ritiro di Pinzolo: cosa c’è da sapere sulla formazione di Lega Pro

Poche ore al primo impegno amichevole della stagione del Torino. I granata affronteranno la Virtus Verona nella giornata di sabato a Pinzolo: sarà il primo test vero e proprio per gli uomini di Vanoli, dopo i primi giorni di preparazione agli ordini del nuovo allenatore. Ecco una panoramica della squadra rossoblù che affronterà il Toro.

L’analisi della Virtus Verona

Fondata nel 1921, la Virtus Verona è una società di calcio italiana che milita stabilmente nel campionato di Lega Pro. Una club passato recentemente alla storia per merito del suo allenatore, Luigi Fresco, che è in carica addirittura dagli anni ’80. Una sorta di Sir Alex Ferguson all’italiana. Nell’ultima stagione trascorsa in Serie C la Virtus Verona si è posizionata all’11° posto, mancando di un soffio l’accesso ai playoff. Solo 4 i punti di distanza dalla decima posizione, che avrebbe permesso ai rossoblù di competere per la promozione in Serie B. Nella maggior parte dei casi Fresco schiera i suoi uomini in campo con il 3-5-2, che a volte alterna con un 3-4-1-2. I numeri in attacco hanno però lasciato a desiderare e sono molto simili a quelli del Toro: in 38 gare la Virtus Verona ha messo a segno solo 35 gol, subendone 43. Ora il test contro i granata nel ritiro di Pinzolo, una vera e propria sfida per testare quanto i ragazzi di Fresco riescano a competere con un club di Serie A.