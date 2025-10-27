Lunedì 8 dicembre alle 20.45 il Torino ospiterà il Milan. Ecco tutte le informazioni utili sui biglietti per l’incontro

Il Torino lunedì 8 dicembre ospiterà il Milan per quella che sarà la partita valida per la 14a giornata di campionato, dove gli uomini di Baroni dovranno vedersela con quelli di Allegri.

Per i fidelizzati granata la vendita per assistere all’incontro è iniziata lunedì 27 ottobre, e terminerà domenica 2 novembre. I biglietti potranno essere acquistati online sul sito del Torino, e in un’unica transazione si potranno acquistare fino a 4 biglietti. Dalle ore 10.00 di lunedì 2 novembre inizierà la vendita libera per tutti, solo online sul sito torinofc.it per le prime 48 ore. I punti vendita saranno attivi dalle ore 10.00 di mercoledì 5 novembre.

Le informazioni del settore ospiti

Per acquistare i biglietti del settore ospiti sarà necessario possedere la fidelity card CRN. I biglietti si potranno acquistare inizialmente solo nei punti vendita Vivaticket della Regione Lombardia, a partire dalle 14:00 di lunedì 27 ottobre, al presso di 45 euro. Infine la vendita dei biglietti in Curva Primavera sarà vietata ai residenti nella regione Lombardia.