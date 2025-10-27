Ecco tutti i numeri della sfida all’Olimpico Grande Torino: granata più pericolosi e più precisi

Il Torino è tornato a vincere e a convincere. Il secondo successo all’Olimpico Grande Torino ha permesso agli uomini di Baroni di confermare il loro attuale periodo di forma, e di tornare a far gioire i propri tifosi in casa dopo appena una settimana.

Come da pronostico, il Torino ha dovuto faticare e non poco per riuscire a uscire dal campo con 3 punti preziosi, ma la resilienza della squadra e la capacità di saper sfruttare le opportunità avute a disposizione durante l’incontro ha permesso ai granata di imporsi sul Genoa. L’andamento altalenante della gara è stato anche testimoniato dalle statistiche dell’incontro, che hanno confermato una maggiore pericolosità dei liguri nella prima frazione, con un successivo ribaltamento di fronti nel secondo tempo.

I dati sul possesso palla

Nella sfida tra Torino e Genoa, entrambe le squadre hanno dato vita a una partita combattuta, che fino all’ultimo secondo ha rischiato di assistere a una variazione del risultato. Davanti ai propri tifosi, i granata si sono distinti conducendo maggiormente il gioco con il 59% di possesso palla, mentre i liguri hanno comunque tenuto testa al Torino con il loro 41%. Dove invece gli uomini di Baroni si sono superati è stato nel numero dei passaggi realizzati. I granata hanno infatti realizzato 392 passaggi con l’81% di precisione, mentre i genoani hanno invece tentato con più frequenza uno stile di gioco offensivo basato sul contropiede, con appena 269 passaggi, con il 78% di precisione.

Tanti tiri da una parte e dall’altra

Il Torino oltre aver ottenuto un’altra vittoria in pochi giorni è anche tornato a rendersi sempre più pericoloso in fase offensiva. A testimoniare questo dato sono i numeri dei tiri, ben 13, contro gli 11 del Genoa. Ma la ritrovata fiducia nel cercare la porta avversaria deve ancora essere perfezionata, dal momento che nella durata dei 90 minuti, si è assistito a solamente 9 tiri nello specchio, 6 da parte dei granata, e 3 da parte del Genoa.