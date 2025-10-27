Nikola Vlasic è stato convocato dalla Croazia: era assente dalla lista del ct Dalic dal mese di marzo

C’è anche Vlasic nella lista dei 24 convocati di Dalic per i match contro Isole Faroe e Montenegro. Nelle ultime tre tornate il croato non era stato più chiamato (nell’ultimo caso era tra i pre convocati): l’ultima volta risale alle gare di qualificazione dello scorso marzo.

I convocati della Croazia

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Dominik Kotarski

Difensori: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković

Centrocampisti: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Attaccanti: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Franjo Ivanović, Igor Matanović