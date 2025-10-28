Dopo essere partito dalla panchina nelle ultime due gare, il belga è pronto a tornare in campo dal 1′

La vittoria contro il Genoa ha dato grande fiducia al Torino di Baroni, che nei prossimi giorni tenterà di sviluppare quanto di buono si è visto nelle ultime settimane per riuscire a proseguire la striscia positiva di risultati.

In questa settimana, il Torino dovrà vedersela contro il Bologna nel turno infrasettimanale e domenica contro il Pisa. Dopo il successo contro il Napoli, entrambe le squadre dovrebbero essere alla portata del Torino, tuttavia Baroni cercherà di valutare bene la condizione dei suoi uomini per evitare di sovraccaricare il loro carico di lavoro. I prossimi impegni ravvicinati potrebbero infatti favorire il ritorno di Ngonge dal primo minuto, dal momento che il belga ha mostrato di poter aiutare in modo significativo la squadra anche con poco tempo a disposizione.

Ngonge sfrutta le sue chance

Nelle ultime settimane il Torino sembra aver ritrovato il suo equilibrio in campo e merito di questo risultato va anche al tecnico Baroni, che dopo settimane di sperimentazioni ha finalmente trovato un assetto competitivo per la sua squadra. Le due punte di ruolo Adams e Simeone hanno aiutato significativamente i granata a ritrovare continuità davanti alla porta, tuttavia anche Ngonge, nonostante i pochi minuti avuti a disposizione nelle ultime uscite ha dimostrato di poter aiutare in modo significativo la squadra. Contro il Genoa, l’ingresso in campo del belga ha permesso ai granata di rendersi più pericolosi e solamente per due grandi interventi di Leali Ngonge non è riuscito a trovare il gol davanti ai suoi tifosi.

Turnover per le prossime uscite

Nei prossimi impegni ravvicinati non è escluso che Baroni potrebbe valutare di cambiare gli 11 titolari delle ultime settimane. È quindi verosimile che chi ha avuto meno spazio potrebbe tornare a giocare dal primo minuto. Tra questi Ngonge è uno dei giocatori che si candida a vestire una maglia da titolare nelle prossime uscite. Il belga contro il Parma ha fornito un’ottima prova anche da punta centrale, coronata dal suo primo gol con la maglia granata. L’esterno offensivo in quell’occasione ha dimostrato di saper giocare in posizione sia laterale che più centrale e contro il Bologna potrebbe tornare a guidare l’attacco con uno tra Simeone e Adams.