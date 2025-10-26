Dopo aver realizzato il gol del vantaggio il cileno ha commentato la prestazione del Torino al termine dell’incontro

Il Torino dopo essere partito in svantaggio nei primi minuti contro il Genoa è riuscito a ribaltare il risultato nel finale con la rete di Maripan.

Il cileno al termine dell’incontro si è aperto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della squadra e le sue sensazioni dopo aver conquistato 3 punti preziosi: “Nel primo tempo siamo stati lenti, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto una partita con più ritmo, così siamo riusciti a prendere i tre punti. Essere il capitano del Toro è un grande onore per me, è una squadra con una grande grinta come me, fare gol e decidere la partita è una grande felicità. Siamo una squadra umile, dobbiamo continuare a lavorare così, partita dopo partita”.