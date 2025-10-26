Lo scozzese dopo aver condotto un’ottima prova contro il Genoa ha poi commentato la vittoria del Torino ai microfoni di DAZN

I granata escono dall’Olimpico Grande Torino con 3 punti. Gli uomini di Baroni contro il Genoa hanno condotto una grande prova dove hanno saputo subire nella prima frazione per poi riuscire a ribaltare il risultato nella ripresa.

Ché Adams si è distinto tra i migliori della squadra, dal momento che il suo pressing aggressivo è stato fondamentale per forzare Sabelli all’errore in occasione dell’autogol. Al termine della partita lo scozzese ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della squadra: “La cosa importante è stata la reazione, l’atmosfera nello spogliatoio era quella giusta all’intervallo. Siamo stati bravi a metterla in campo, ora c’è da proseguire”.