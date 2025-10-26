Lo scozzese dopo aver condotto un’ottima prova contro il Genoa ha poi commentato la vittoria del Torino ai microfoni di DAZN
I granata escono dall’Olimpico Grande Torino con 3 punti. Gli uomini di Baroni contro il Genoa hanno condotto una grande prova dove hanno saputo subire nella prima frazione per poi riuscire a ribaltare il risultato nella ripresa.
Ché Adams si è distinto tra i migliori della squadra, dal momento che il suo pressing aggressivo è stato fondamentale per forzare Sabelli all’errore in occasione dell’autogol. Al termine della partita lo scozzese ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della squadra: “La cosa importante è stata la reazione, l’atmosfera nello spogliatoio era quella giusta all’intervallo. Siamo stati bravi a metterla in campo, ora c’è da proseguire”.
Ottima prova non direi…e poi c’è da svegliarsi altro che proseguire,è mai possibile che quando si passa all’indietro al centro si tiri sempre sui piedi degli avversari?da un’azione pericolosa nostra si è passati al contropiede del loro gol
L’ottima prova di Adams io non l’ho proprio vista. Ha fatto niente di niente.