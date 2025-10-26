Il portiere nel finale per due volte salva la vittoria e si esalta, Ngonge entra bene, la decide un difensore: le pagelle

PALEARI 7.5: nulla può sul gol di Thorsby, che si ritrova tutto solo, indisturbato, dopo un grosso errore in area di Asllani. Nel finale è veramente fenomenale: prima una respinta al volo, poi una sul tiro ravvicinato di Corner che lo fa esplodere.

TAMEZE 6: confermato nel blocco difensivo, la sua prestazione è meno esaltante rispetto a quella col Napoli ma di errori gravi non ne commette.

MARIPAN 7: quando gli attaccanti non aiutano ci pensa il difensore a rendersi pericoloso. Sfiora la rete due volte, come poi Ngonge fermato solo da un grande Leali prima che il destro al volo (con tanto di fascia al braccio), allo scadere, non lasci scampo al portiere.

COCO 5.5: due grosse ingenuità nei primi 45 minuti. Prima l’intervento che manda in porta il Genoa – poi sbaglierà Asllani, certo – poi l’erroraccio quando ricevuta palla dal portiere in area serve un avversario, quello che mette Ekhator davanti a Paleari.

PEDERSEN 6.5: se a sinistra il Toro non sfonda mai, è dalle sue parti che la squadra prova a far male al Genoa. Cross, tanti, messi in area specie nel secondo tempo, ed è da uno di questi che nasce il pareggio dei granata.

VLASIC 5.5: a dispetto della prestazione col Napoli, quello di oggi è un netto passo indietro. Non gira e non gira nemmeno la squadra, spento (st 15′ NGONGE 6.5: entra benissimo in partita, solo una grande parata di Leali gli toglie la gioia del gol, non una ma due volte)

ASLLANI 4: che disastro in avvio, quando con nel tentativo di allontanare il pallone in area scivola, manda tutti in confusione e favorisce così il gol di Thorsby (st 15′ ISMAJLI 6: entra e non deve fare chissà che interventi)

CASADEI 6: prova a sfruttare i centimetri e il fisico, specialmente nel finale, non sempre ci riesce ma è un buon punto di partenza.

BIRAGHI 5: avrebbe dovuto sfruttare l’occasione, vista l’assenza di Nkounkou. Non gli riesce, è costantemente in difficoltà ed è dalle sue parti che il Genoa trova terreno fertile per sfondare (st 15′ LAZARO 5.5: angolo decisivo a parte, sbaglia tanto)

ADAMS 6: dei due è quello che crea maggiori pericoli, che è più dentro le azioni. Come in occasione del gol del pareggio, quando è la sua pressione su Sabelli a far sbagliare il giocatore del Genoa (st 27′ GINEITIS 6: ci mette poco a fare meglio di Biraghi, e non è un esterno…)

SIMEONE 5.5: un po’ in ombra, condizionato anche da una partita che la squadra non gioca al meglio delle sue possibilità senza, di conseguenza, aiutare molto gli attaccanti (st 38′ ZAPATA SV)

All. BARONI 6: una partita dai mille volti, che il Toro rischia di non vincere e poi nel finale rischia addirittura di pareggiare. La squadra regge ed esalta la tifoseria per un finale in cui il protagonista è Paleari.