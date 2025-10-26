Le parole di Patrick Vieira dopo la sconfitta del suo Genoa con il Torino per 2-1 in trasferta allo Stadio Olimpico Grande Torino

Torino che in casa ha battuto il Genoa per 2-1 con l’autogol di Sabelli e il gol nel finale di Maripan. Queste le parole di Vieira a fine partita: “Mi dispiace, questo periodo si può gestire meglio. Non possiamo mollare, la squadra è più giovane dell’anno scorso. A nessuno piace guardare la classifica, ma è la fotografia di un periodo. Noi dobbiamo guardare il contenuto delle nostre partite. Gli episodi al momento non sono a nostro favore. Si può sempre discutere sul sistema e sul modo di giocare, ma sono dei dettagli. Siamo sempre riusciti a competere, non è quello il problema. Anche nel secondo tempo abbiamo lavorato bene, ma loro erano più aggressivi. Noi abbiamo fatto la nostra partita ma a questo livello dobbiamo fare meglio. Serviva il secondo gol. Tutti gli allenatori devono prendersi le critiche, fanno parte del lavoro. Non dobbiamo perdere il nostro obiettivo, dobbiamo essere più esigenti e portare la fortuna dalla parte nostra“.

Sui giocatori

Poi ha continuato: “Malinovskyi ha fatto vedere la sua esperienza oggi, la sua calma è quello ci aspettiamo da lui. Ruslan è fondamentale. Tutti i giocatori che ho stanno facendo la loro parte di responsabilità: Leali, Sabelli, Ostigard… Ogni tanto eravamo troppo bassi. Manca però un po’ di esperienza. Mi dispiace per Cornet, anche dopo il rigore del Parma. L’atteggiamento è giusto. Ora c’è la Cremonese e abbiamo voglia di reagire”.

