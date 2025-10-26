Sintesi e commento del primo tempo di Torino-Genoa: un Toro spento e in confusione regala il vantaggio al Grifone

Per Torino-Genoa, ottava giornata di Serie A, Marco Baroni sceglie ancora una volta il 3-5-2 visto contro il Napoli di Conte. Ma al posto degli infortunati Israel e Nkounkou giocano Paleari e Biraghi. Genoa che invece schiera un 4-2-3-1 con il giovane classe 2006 Ekhator prima punta. Avvio di gara subito deciso. Ammonito dopo soli 5 minuti Frendrup per una sbracciata su Asllani fallosa in mezzo al campo. Vantaggio Genoa dopo 8 minuti con Thorsby. Dalla destra mette in mezzo Norton-Cuffy. Asllani scivola clamorosamente e serve l’assist per il numero 2 del Genoa. Stop con il destro e tiro con il destro che batte Paleari. Errore grave del numero 32. Tameze preso fuori tempo nel marcare Thorsby. Torino che come nei primi minuti, prova a manovrare e a rendersi pericoloso. Al 18′ punizione per il Genoa: Malinovskyi calcia bene con il mancino ma palla fuori di poco. Ancora pericoloso il Grifone due minuti dopo con Thorsby, ma il suo colpo di testa su cross di Norton-Cuffy finisce alto. Esattamente cinque secondi dopo, errore di Coco che sbaglia l’appoggio, Ekhator riceve ma in area calcia altissimo un rigore in movimento. Nei primi 25 minuti il Toro non crea pericoli. Ammonito Casadei al 29′, completamente fuori tempo su Masini sulla trequarti offensiva granata. Al 38′ punizione molto interessante per i granata: Asllani calcia basso e prende la barriera, poi Maripan ci prova da due passi ma Leali respinge. Questo è il primo pericolo creato dal Torino. Toro che butta un sacco di palloni in avanti a caso, che poi finiscono tra le braccia di Leali. 1 minuto di recupero. Proprio in questo minuto, Biraghi mette in mezzo dalla destra e Coco di testa sfiora il pareggio. Si va negli spogliatoi sull’1-0 per gli ospiti.