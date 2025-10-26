Torino-Genoa, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la bella e convincente vittoria contro il Napoli nello scorso turno di campionato, il Torino torna a giocare davanti ai propri tifosi con l’obiettivo di dare continuità all’ultima prestazione: l’avversario questa volta è il Genoa, fanalino di coda della classifica e che in questo avvio di stagione ha palesato diverse difficoltà (nell’ultimo turno non è andata oltre allo 0-0 in casa contro il Parma, nonostante la superiorità numerica per oltre un tempo). Il calcio d’inizio della partita è alle ore 12.30: segui Torino-Genoa in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Genoa: il prepartita

Ore 10.30 L’Olimpico Grande Torino si preannuncia essere tutto esaurito o quasi quest’oggi per Torino-Genoa: la prevendita ha superato i 23.000 euro. Nei dintorni dello stadio, quando mancano circa due ore all’inizio della partita, sono già presenti diversi tifosi, non ci sono invece ancora le squadre. Il Torino arriva alla partita non nelle migliori condizioni: Baroni ha perso per infortunio Israel e Nkounkou (che si aggiungono ad Anjorin nella lista degli indisponibili), ma ha recuperato Aboukhlal e Pedersen, che nei primi giorni della settimana non si era allenato a causa di un problema alla caviglia.

Torino-Genoa: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Simeone, Adams. A disp: Popa, Siviero, Ismajli, Dembélé, Masina, Lazaro, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Aboukhlal, Ngonge, Njie, Zapata. All. Baroni

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Sabelli; Masini, Frendrup; Ellertson, Carboni, Vitinha; Ekhator. A disp: Sommariva, Siegrist, Otoa, Martin, Cuenca, Fini, Venturino, Cornet, Thorsby, Onana, Messias, Gronbaek, Colombo. All: Vieira

Dove vedere Torino-Genoa in streaming e in TV

La partita Torino-Genoa in diretta streaming e TV sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, che è fruibile da qualsiasi tipo di dispositivo: Smart TV, computer, tablet e smartphone.

Torino-Genoa: le formazioni ufficiali

Torino-Genoa: la diretta

