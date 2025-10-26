Il direttore tecnico granata ha approfittato dei minuti prima dell’inizio di Torino-Genoa per parlare della squadra e della sua condizione

Vagnati prima dell’inizio di Torino-Genoa ha commentato lo stato di forma della squadra, commentando come la vittoria contro il Napoli è stata fondamentale per dare morale: “L’ entusiasmo ti porta ad avere autostima, che comunque ti dà anche un aiuto nella nella settimana nel lavorare bene. La squadra ha lavorato bene, adesso dobbiamo mettere in pratica quello che abbiamo fatto in settimana e avere un atteggiamento sicuramente molto molto importante”. Infine il direttore tecnico ha poi commentato il nuovo attacco del Torino, composto da Adams e Simeone, che nelle ultime settimana sembrano aver sviluppato un’ottima intesa: “Io penso che possano crescere molto, perché comunque non è da tanto che giochiamo con due terminali offensivi. Sono giocatori che comunque hanno delle caratteristiche e possono giocare molto bene insieme, quindi penso che possano crescere molto e giocare e allenarsi con questo tipo di modulo li farà crescere”.