L’inglese dopo diverse settimane di recupero è finalmente tornato a disposizione di Baroni, che potrà contare su di lui contro il Bologna

Il nuovo centrocampista del Torino, Faustino Anjorin sebbene sia arrivato a far parte della rosa granata ormai da diversi mesi, non ha ancora avuto molte opportunità per farsi vedere sul campo dai propri tifosi.

Dopo aver partecipato all’ultima gara ufficiale più di un mese fa contro l’Atalanta, l’inglese sembra ora essere pronto per tornare a competere in campo. Nell’ultimo periodo Baroni non ha potuto fare affidamento sul nuovo acquisto dal momento che Anjorin ha dovuto fare i conti con una fascite plantare, che ormai sembra essersi lasciato alle spalle. Per questo motivo, l’ex Empoli è partito con tutta la squadra per Bologna, e in occasione della sfida di mercoledì 29 ottobre, Baroni potrebbe valutare di concedere qualche spezzone di gara ad Anjorin, che scalpita per tornare a giocare.