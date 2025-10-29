I precedenti tra rossoblù e granata al Dall’Ara: padroni di casa in vantaggio con 38 vittorie, il Torino fermo a quota 14

Bologna e Torino nel corso della loro storia hanno spesso dato origine a incontri combattuti e ricchi di spettacolo, che al Dall’Ara hanno visto 14 vittorie dei granata. Il bilancio dei 75 confronti tra le due squadre vede però un netto vantaggio dei rossoblù, che in casa hanno ottenuto 3 punti in ben 38 occasioni, mentre sono fermi a quota 23 i pareggi tra le due formazioni.

L’ultimo precedente

In occasione della 25a giornata del campionato di Serie A 2024/2025 il Torino è stato ospite al Dall’Ara nelle prime settimane del girone di ritorno. L’incontro andato in scena il 14 febbraio ha regalato grande spettacolo da entrambe le parti, come testimonia il risultato finale di 3-2 in favore dei padroni di casa. Dopo l’iniziale vantaggio firmato da Ndoye, il Torino era riuscito a ribaltare il risultato con Vlasic e Elmas, prima lo svizzero realizzasse il gol della sua doppietta valido per il momentaneo pareggio. La gara sembrava essere destinata a finire in parità, ma nell’ultimo minuto di gioco, una deviazione involontaria di Biraghi ha fatto carambolare il pallone nella porta granata, impedendo così alla squadra di Vanoli di uscire dal campo con almeno un punto.

L’ultima vittoria del Torino

Per tornare all’ultima vittoria del Torino in casa del Bologna bisogna risalire all’aprile del 2016, in occasione della 33a giornata di campionato. I granata a quel tempo allenati ancora da Ventura si erano recati al Dall’Ara per una delle ultime gare della stagione. Nel corso dei 90′ i giocatori in campo hanno dato vita a un incontro combattuto, dove nessuna delle due squadre sembrava potesse imporsi sull’altra. Tuttavia negli ultimi minuti finali di gara, i granata sono riusciti a conquistare un rigore prezioso, trasformato poi in rete da Belotti al 93′.

La rimonta del Bologna nel 2022

Il Torino nella stagione 2022/2023 sembrava essere vicino a ottenere una preziosa vittoria al Dall’Ara che mancava ormai da poco più di 6 anni. In occasione della 13a giornata di campionato, i granata di Juric hanno fatto visita al Bologna di Motta nel novembre del 2022. L’incontro è iniziato con l’inerzia dalla parte del Torino, che nella prima frazione era riuscito a passare in vantaggio grazie al gol di Lukic dal dischetto. Nella ripresa però i granata non sono riusciti a tenere in mano il pallino del gioco, e i gol di Orsolini e Posch a meno di 10 minuti di distanza hanno poi permesso al Bologna di strappare i 3 punti al termine dei 90 minuti.