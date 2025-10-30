Il Torino ha trovato l’equilibrio in difesa. Dopo un inizio difficile con troppi gol subiti, i granata hanno migliorato i numeri

Il Torino sembra aver trovato il giusto equilibrio in difesa. Dopo l’avvio horror con i troppi gol subiti, i granata hanno migliorato il rendimento. Nelle ultime 3 partite Maripan e compagni hanno subito una sola rete.

L’esordio stagionale, però, lasciava spazio a paure nella retroguardia. Nella prima giornata della Serie A 2025/2026, il Torino ha subito 5 gol a San Siro contro l’Inter. Una valanga di reti che ha colpito e affondato il “nuovo” Toro di Baroni. La squadra ha approfittato della sosta delle nazionali per lavorare al Filadelfia e sistemare, con i presenti, gli ingranaggi che fino a quel momento non avevano funzionato.

Il blackout granata

Al termine della partita contro il Bologna, Marco Baroni ha descritto così le difficoltà iniziali del Toro in difesa: “Abbiamo avuto dei blackout clamorosi con Parma e Atalanta, così come nella prima gara a San Siro. Ora abbiamo tolto queste amnesie lavorando sull’attenzione sui 100 minuti giocando pallone su pallone. E questa squadra ha ancora margini di miglioramento“.

Il blackout è confermato dai numeri. A San Siro le reti subite sono state 5, contro Parma e Atalanta rispettivamente 2 e 3. Poi, qualcosa è cambiato. I giocatori, insieme al mister, hanno lavorato sulle amnesie difensive riaccendendo la luce della squadra.

Da Paleari a Maripan, quando tutto funziona

Dopo il pirotecnico pareggio per 3-3 contro la Lazio, il Toro ha serrato le fila in difesa. Nelle 3 gare successive i granata hanno subito appena 1 gol, segno di una consapevolezza: basta prendere troppi gol. L’unica rete subita è arrivata contro il Genoa. I granata hanno mantenuto la porta inviolata contro il Napoli e il Bologna, due squadre che di gol segnati se ne intendono.

Prima Israel, poi Paleari hanno sfoggiato prestazioni importanti, aiutati senza dubbio dai difensori. Anche al Dall’Ara, Maripan, Coco e Tameze (poi Ismajli) hanno meritato la sufficienza, confermando che il Torino ha affinato i meccanismi della retroguardia. Baroni riparte dalla consapevolezza della solidità difensiva, una caratteristica che può permettere al Toro di ambire a una posizione in classifica migliore rispetto al solito decimo posto.