Le pagelle di Bologna-Torino: l’MVP è Paleari, a ruota c’è Casadei. Il peggiore di giornata è Cyril Ngonge

PALEARI 7: Nel primo tempo sventa il tiro all’incrocio di Lykogiannis, nel secondo para bene su Bernardeschi. In generale dona sicurezza alla squadra, essenziale per continuare a ottenere risultati preziosi come quello odierno.

TAMEZE 5.5: Ayroldi lo ammonisce – e forse lo grazia – per un intervento duro sulla caviglia di Lucumì. La sua partita non è sufficiente (11′ st ISMAJLI 6: insieme a Maripan e Coco forma un terzetto solido);

MARIPAN 6.5: è un leader in toto. Nel primo tempo assicura solidità al reparto, nel secondo si ripete. Il cileno cerca anche la gioia del gol con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione ma Skorupski para con facilità;

COCO 6: nel primo tempo si rivela solido insieme ai compagni di reparto. Grazie anche a Maripan eregge un muro e mantiene la porta inviolata;

LAZARO 5.5: si affaccia nella metà campo avversaria senza rendersi pericoloso. Gli assist sono imprecisi;

PEDERSEN 5.5: i suoi cross sono imprecisi ma nel finale contrasta bene Dominguez ed evita rischi a due passi dall’area di rigore;

CASADEI 6.5: corre e si impegna tanto in difesa quanto in attacco. Nel secondo tempo continua a lottare a centrocampo e si rende pericoloso nell’area del Bologna su un bel passaggio di Ilic;

ILIC 5.5: nel primo tempo rimedia un giallo evitabile. Nel secondo serve bene Casadei creando una potenziale occasione da gol: bene ma non benissimo (33′ st ASLLANI 5.5: prosegue il lavoro di Ilic dettando i ritmi. Una partita nella media);

GINEITIS 5: il lituano non guadagna la sufficienza contro il Bologna. Gineitis fatica a incidere e spreca l’occasione da titolare concessagli da Baroni (11′ st VLASIC 6: il capitano granata si accende con un tiro pericoloso da fuori area, il resto è amministrazione del risultato);

ADAMS 6: il possibile secondo gol stagionale dello scozzese si stampa sulla traversa. L’impegno c’è, la sufficienza anche (11′ st SIMEONE 5.5: entra con grinta e fa a sportellate con gli avversari. Ma quel passaggio sbagliato per Pedersen…)

NGONGE 5: nel primo tempo non si vede, inizia la seconda frazione con una scintilla, un’incursione in area, ma non si guadagna gli highlights della partita: prestazione insufficiente (41′ st ZAPATA 6: nessun tiro, nessuna giocata clamorosa ma la sua presenza in campo vale il 6 in pagella)

All. BARONI 6: l’allenatore guida i granata a un pareggio importante. Il Torino si assicura un punto prezioso su un campo complicato come quello del Bologna. Le sostituzioni non migliorano né peggiorano l’andamento della squadra che, come il suo allenatore, conclude la partita con un 6 pulito.