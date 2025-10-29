Il vice allenatore del Bologna Daniel Niccolini ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della sfida contro il Torino

La sfida tra Bologna e Torino valevole per la nona giornata di Serie A è terminata 0-0. Allo stadio Dall’Ara i rossoblù hanno dominato per larghi tratti la partita, senza però riuscire a superare il muro granata. Il Toro porta a casa un punto prezioso, mentre gli emiliani si rammaricano per non essere riusciti a ottenere i 3 punti davanti al proprio pubblico.

Al termine della sfida il vice allenatore del Bologna Daniel Niccolini, in panchina in attesa del pieno recupero di Vincenzo Italiano, ha commentato così la prestazione dei suoi: “Penso non sia facile giocare ogni 3 giorni. Abbiamo trovato un Torino dietro la linea della palla, viene da un ottimo periodo con giocatori importanti. Ci è mancato il guizzo per vincere la partita, può capitare giocando ogni 3 giorni. Pensiamo alla sfida contro il Parma di domenica“.

Niccolini: “Italiano tornerà presto”

Il vice allenatore del Bologna ha proseguito dicendo: “Siamo stati un po’ lenti nella trasmissione della palla, quando abbiamo trovato Bernardeschi abbiamo creato qualche occasione. Italiano sta bene, ha seguito la partita dagli spogliatoi. Potrebbe tornare per Parma, sennò sarà per la prossima in Europa League“.