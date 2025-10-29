Il centrocampista granata ha commentato così la prestazione del Torino al termine del pareggio ottenuto al Dall’Ara

Gineitis al termine della partita ha sottolineato l’importanza di aver ottenuto un punto lontano dall’Olimpico Grande Torino: “Per noi è stato un punto importante, giocare contro questo Bologna non è mai facile. Non siamo riusciti ad uscire dal blocco basso e ad uscire con la palla sopra la linea difensiva per fare gol, ma questo punto per noi era troppo importante”. Gineitis ha poi analizzato la sua prestazione, e nonostante non sia stata delle migliori, il lituano è certo di poter continuare a migliorare con il lavoro: “Era da tanto tempo che non giocavo titolare, per me era importante far vedere che ero pronto. Nel primo tempo andavo a prendere alto Zortea e ho sofferto un po’, però penso che il blocco basso in sa ci è riuscito bene. Non sono pienamente soddisfatto della mia prova, potevo fare meglio, ma mi allenerò per migliorare”. Il lituano ha poi concluso sottolineando l’ottima prestazione difensiva della squadra: “Oggi abbiamo sofferto, però in difesa abbiamo fatto molto bene. Era importante non prendere gol”.