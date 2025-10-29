Le parole di Baroni dopo lo 0-0 del Dall’Ara di Bologna: i granata hanno trovato un altro risultato utile dopo le due vittorie

Così Baroni ha commentato la sfida del Dall’Ara: “Abbiamo alzato il livello di attenzione, io credo molto in questo gruppo, oggi nel primo tempo la squadra difensivamente ha fatto una partita attenta – ha spiegato a Dazn –, dovremo migliorare nella gestione palla ma lo faremo. Tutti hanno fatto bene, volevamo questo tipo di partita, il Bologna è una squadra veemente, ti mette in difficoltà e dovevamo calarci in questa gara con veemenza, attenzione. Complimenti ai ragazzi, a chi ha iniziato e a chi è entrato anche, sotto certi aspetti è anche migliorato il palleggio con chi è entrato, abbiamo avuto anche occasioni importanti”.

Baroni sulle occasioni della partita

Sulle occasioni: “Abbiamo avuto altre occasioni oltre la traversa, nell’ultimo passaggio, nel cross dobbiamo fare di più ma lo faremo, non mi piace parlare del tempo perché non ne abbiamo ma serve mettere dentro settimane, è un gruppo che si spende molto e sicuramente questo ci avvantaggerà”.

La conferenza stampa

Cosa significa questo punto?

“Il Bologna ha giocatori bravi nell’uno contro uno, abbiamo pensato che togliendogli un po’ di campo potessero essere in difficoltà, infatti hanno calciato solo da fuori. Ma la partita che dovevamo fare era questa e sono contento. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché abbiamo giocato contro una squadra forte, che fa un calcio europeo, veemente e siamo stati compatti. Nel primo tempo abbiamo fatto qualche errore tecnico di troppo, buttando via troppi palloni, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Ma la squadra è stata compatta, ha fatto bene e le occasioni migliori alla fine le abbiamo avute noi”.

La difesa ha subito un solo gol in tre partite…

“Noi siamo partiti con tanti giocatori nuovi, alcuni che non avevano giocato molto. Sappiamo che dobbiamo lavorare e migliorare, ma questo non ci spaventa. Alcune brutte prestazioni ci sono servite per alzare il livello, nelle prime giornate abbiamo avuto blackout clamorosi, basti pensare alle gare con Inter, Parma e Atalanta, ora abbiamo tolto queste amnesie, abbiamo lavorato sull’attenzione. E questa squadra ha ancora margini di miglioramento, come Pedersen per esempio“.

Quali risposte sono arrivate da chi ha giocato stasera?

“Casadei sta crescendo, deve ancora migliorare, è comunque molto giovane. Ilic nel ruolo di regista mi piace, è un giocatore che si deve rigenerare e oggi l’ho voluto mettere perché abbiamo bisogno di qualità da mettere dentro. E ora aspettiamo anche Anjorin, Aboukhlal e il miglior Zapata. Io faccio giocare tutti perché mi piace pensare di avere 24 titolari”.