Al termine di Bologna e Torino l’estremo difensore granata si è aperto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della squadra

Bologna e Torino hanno terminato la partita in parità, e merito dell’imbattibilità della difesa va anche a Paleari, l’estremo difensore granata che in più occasioni è riuscito a salvare il risultato. Al termine della partita il portiere ha commentato a Dazn così la prestazione della squadra: “Abbiamo lavorato tanto in questi due giorni per chiudere bene Orsolini sul mancino, Cambiaghi sul destro: li abbiamo studiati alla grande. Sono contento per il clean sheet ma è merito della difesa.”

In seguito agli interventi provvidenziali contro il Genoa, il nome di Paleari sta rimbalzando molto in questi ultimi giorni. L’ex Genoa e Cittadella risponde così in merito a queste voci: “La bomba mediatica è esplosa in questi due giorni. Avevo tanta voglia di dare il mio contributo ora che sono stato chiamato in causa, e l’ho fatto. Adesso aspettiamo che torni Franco e vediamo come va“.