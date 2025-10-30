Il difensore granata Saul Coco ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio per 0-0 contro il Bologna

Il Torino ha ottenuto un punto prezioso contro il Bologna. Nella sfida dell’Ara i granata hanno pareggiato 0-0 contro i rossoblù grazie alla solidità difensiva. Guillermo Maripan e Saul Coco sono stati tra i protagonisti della serata grazie all’ottimo lavoro per arginare l’attacco del Bologna.

Al termine della partita Coco ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Il difensore granata ha esordito dicendo: “Sono contento per il premio di MVP della partita. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile perché questo è uno stadio complicato, ma abbiamo fatto una partita di squadra, belli compatti in fase difensiva. Abbiamo meritato il punto conquistato.“

Incalzato sul rendimento difensivo in netto miglioramento, rispetto a quello mostrato nelle prime giornate, il difensore ha attribuito i meriti al lavoro svolto in allenamento: “Tutto merito del lavoro. Ad inizio stagione eravamo un po’ in difficoltà, ma da queste situazioni si esce solo tramite il lavoro. Ci stiamo lavorando tanto in allenamento, stiamo costruendo un grande spirito di gruppo, e questo penso si stia vedendo anche in campo. Stiamo facendo bene anche sull’atteggiamento.“