Le parole di Ivan Ilic al termine della sfida pareggiata 0-0 dal Torino contro il Bologna: il serbo è tornato titolare

Ivan Ilic ha commentato la sfida che i granata hanno pareggiato al Dall’Ara, 0-0 col Bologna. A Dazn, il centrocampista ha detto: “Un punto importante per noi, abbiamo giocato contro una squadra molto preparata. Se posso dirlo, per me il Bologna sta giocando il calcio più bello che io abbia visto recentemente in Serie A. Abbiamo fatto una grande partita, sono contento della prestazione della squadra.“

L’ex Verona, partito dal primo minuto e tornato nei titolari dopo molto tempo, ha analizzato il suo momento: “Era da tanto che non giocavo titolare: sia da titolare che dalla panchina, è sempre bello fare minuti ed aiutare la squadra. Infine, alla domanda: “Rivedremo il prime di Ilic?“, il serbo ha risposto: “Ci proverò“.