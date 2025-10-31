I nerazzurri segnano solo in trasferta, il Toro cerca il terzo successo consecutivo in casa che manca dal 2023

Decima giornata di Serie A alle porte. Archiviato il turno infrasettimanale, i granata si preparano alla terza gara nell’arco di una settimana. Il successo contro il Genoa ed il pareggio contro il Bologna hanno iniettato ulteriore fiducia agli uomini di Baroni in seguito alla vittoria contro il Napoli.

L’obiettivo è quindi quello di confermare quanto di buono messo in mostra nelle ultime uscite, centrando la terza vittoria casalinga consecutiva. Ora, all’Olimpico Grande Torino arriva il Pisa, già affrontato – e battuto – a fine settembre in Coppa Italia.

Pisa in gol solo in trasferta, il dato

Il dato forte sui nerazzurri è proprio quello che riguarda le trasferte. Ancora a caccia del primo successo in campionato, gli uomini di Gilardino hanno infatti segnato tutti e cinque i loro gol lontano dall’Arena Garibaldi.

Due pareggi e due sconfitte in trasferta per il Pisa, che, oltre ai cinque gol segnati, lontano dalle mura amiche ne ha però subiti ben 10. Record negativo che condivide con Verona e proprio con lo stesso Torino.

Toro a caccia del terzo successo consecutivo in casa

Le ultime due vittorie contro Napoli e Genoa migliorano nettamente il rendimento casalingo del Torino. I granata vanno a caccia della terza vittoria casalinga consecutiva, risultato che manca da quasi due anni.

In quell’occasione, a cavallo tra il novembre ed il dicembre 2023, il Toro si impose All’Olimpico Grande Torino in sequenza contro Sassuolo, Atalanta ed Empoli. Bilancio tuttavia ancora in passivo nel corso di questa stagione: al netto delle due vittorie consecutive, i gol subiti all’Olimpico (4) sono più di quelli segnati (3).