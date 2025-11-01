Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Torino di Baroni

Domani pomeriggio alle ore 15 si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino la sfida tra Torino e Pisa. Si gioca per la giornata numero 10 della Serie A. Alberto Gilardino, allenatore dei toscani, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Poco tempo per recuperare in vista di questa partita. Ma i ragazzi hanno volontà, determinazione e consapevolezza. Dopo la partita contro la Lazio, siamo pronti a dare continuità di prestazione e risultato. Questa la priorità. Undici titolare? Ho possibilità di scelta. Mancano ancora 24 ore alla partita e faremo tutte le valutazioni”.

Sul Torino

Ha parlato poi anche del Torino: “Incontriamo una squadra fisica e in crescita rispetto all’inizio del campionato. Loro hanno ottime individualità e ottima fisicità. Dovremo farci provare pronti”.