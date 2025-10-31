Toro.it

Ecco come stanno i giocatori granata dopo l’incontro di Campionato contro il Bologna: diversi giocatori da valutare

Il Torino dopo il pareggio di Bologna è già a lavoro per preparare la partita di domenica 2 novembre alle 15:00 contro il Pisa, allo stadio Olimpico Grande Torino. Ieri al Filadelfia si è ancora allenato a parte Aboukhlal che non era stato di nuovo convocato contro il Bologna, così come per Nkounkou reduce dall’infortunio contro il Napoli, ha svolto un lavoro personalizzato. Particolare attenzione sulle condizione di Franco Israel per cui saranno decisivi gli ultimi allenamenti, anche ieri non si è allenato con la squadra.

Zakaria Aboukhlal of Torino FC looks dejected during the Serie A football match between Torino FC and Atalanta BC.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 31-10-2025

Kawasaki77
Kawasaki77
2 ore fa

Sto cobra è davvero un grande acquisto!!!

Agatino
Agatino
16 minuti fa
Reply to  Kawasaki77

Che ti importa, tanto non tifi sta squadra

Kawasaki77
Kawasaki77
10 minuti fa
Reply to  Agatino

Era una semplice considerazione, grande acquisto, 8 milioni ben spesi complimenti. Comunque hai ragione, sto schifo tifatelo voi, io sono del TORO, non della cairese.

Last edited 8 minuti fa by Kawasaki77

