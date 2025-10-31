Ecco come stanno i giocatori granata dopo l’incontro di Campionato contro il Bologna: diversi giocatori da valutare
Il Torino dopo il pareggio di Bologna è già a lavoro per preparare la partita di domenica 2 novembre alle 15:00 contro il Pisa, allo stadio Olimpico Grande Torino. Ieri al Filadelfia si è ancora allenato a parte Aboukhlal che non era stato di nuovo convocato contro il Bologna, così come per Nkounkou reduce dall’infortunio contro il Napoli, ha svolto un lavoro personalizzato. Particolare attenzione sulle condizione di Franco Israel per cui saranno decisivi gli ultimi allenamenti, anche ieri non si è allenato con la squadra.
