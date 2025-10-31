Partito dalla panchina a Bologna, Simeone è pronto a riprendersi l’attacco granata: è l’ultimo attaccante ad aver segnato

Presenza, giocate, gol pesanti: Simeone si è subito preso sulle spalle il Torino, diventando un punto di riferimento per i tifosi e per l’ambiente. I dati confermano in parte la centralità dell’ex Napoli nel progetto granata. Dei 7 gol segnati dal Torino in campionato, 3 sono arrivati dall’argentino.

E ancora, l’ultimo gol di un attaccante granata resta quello del Cholito segnato contro il Napoli. La panchina di Bologna, utile anche nell’ottica dei tre impegni ravvicinati in una settimana, avrà sicuramente ricaricato le pile all’argentino. Ora arriva il Pisa, e Simeone è pronto a riprendersi l’attacco davanti al suo nuovo pubblico, in una sfida che manca in Serie A dal 1991.

Simeone, l’impatto sul mondo granata

Arrivato in estate dopo lo scudetto conquistato con il Napoli di Antonio Conte, Giovanni Simeone ci ha messo poco per far breccia nei cuori dei tifosi granata. L’infortunio di Zapata ed il vuoto creatosi per via della sua assenza, sono stati tra i temi più dibattuti nel corso della passata stagione.

Data la mancanza di alternative credibili, il discorso sul centravanti era una delle prerogative principali in casa granata per l’inizio del nuovo campionato. Il nodo è stato presto risolto: nonostante lo scudetto vinto – seppur da comprimario – con in Napoli, a 30 anni il Cholito si è calato nel nuovo ambiente con la classica fame che contraddistingue gli argentini.

Simeone, le migliori stagioni in carriera

Sbarcato nel nostro campionato nella stagione 2016/17, Simeone si è imposto sin da subito come un attaccante prolifico. I 12 gol con il Genoa alla prima annata in Serie A, seguiti dai 14 alla Fiorentina nella stagione 2017/18, e dai 12 col Cagliari nella 2019/20.

La miglior stagione del Cholito è però quella disputata a Verona sotto la guida di Igor Tudor nella stagione 2021/22. 17 gol e 6 assist, numeri da trascinatore totale. Il Torino spera che Simeone possa replicare questi numeri anche in maglia granata.