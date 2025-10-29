Sintesi e commento di Bologna-Torino, sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A

Difesa che vince non si cambia. Nel match contro il Bologna, Marco Baroni conferma Paleari tra i pali e il terzetto di difesa che è sceso in campo nella vittoria contro il Genoa, mentre a centrocampo Vlasic e Asllani lasciano il posto a Ilic e Gineitis. In attacco Ngonge fa compagnia a Ché Adams. Nei primi 10 minuti è il Bologna a controllare il gioco. Il Torino prova a ripartire senza però avvicinarsi alla porta di Skorupski. Al 23′ il Toro ha la prima occasione della gara. Vitik, incerto tra proteggere palla e spazzarla, si fa sorprendere alle spalle da Adams che ruba la palla al difensore in area, calcia forte ma il tiro si stampa sulla traversa. Il Bologna risponde due minuti dopo: tiro pericoloso di Lykogiannis dalla distanza, Paleari vola e sventa la rete del possibile vantaggio rossoblù. Al 37′ Ivan Ilic strattona Federico Bernardeschi rimediando un cartellino giallo. Al 39′ l’arbitro Ayroldi ammonisce Tameze per un duro fallo su Lucumì davanti all’area di rigore del Bologna. Il primo tempo si conclude con un cross impreciso dei padroni di casa allontanato con facilità dal Torino.