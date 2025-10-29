Bologna-Torino, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il Bologna è pronto per ospitare il Torino al Dall’Ara per l’incontro valido per la 9a giornata di campionato. Da una parte ci sarà la squadra di Italiano che, dopo il recente pareggio contro la Fiorentina vorrà ora fare il possibile per tornare a vincere contro i granata per rimanere a punteggio pieno in casa. Dall’altra parte ci saranno invece gli uomini di Baroni che, dopo gli ultimi due successi in casa cercheranno di fare il possibile per ottenere qualche punto dalla trasferta in Emilia Romagna.

Bologna-Torino: il prepartita

Ore 20.20 Le due squadre sono ora sul terreno di gioco per svolgere gli esercizi di riscaldamento per prepararsi fisicamente all’inizio della partita.

Ore 19.25 Le squadre sono allo stadio: fra poco avrà inizio il riscaldamento di Bologna e Torino sul terreno di gioco del Dall’Ara mentre il pubblico sta cominciando pian piano a riempire lo stadio.

Ore 18.45 A due ore dal calcio d’inizio, intorno al Dall’Ara ci sono già i primi tifosi, pronti ad occupare gli spalti. All’esterno dell’impianto si attendono i pullman delle squadre: l’arrivo è previsto entro la prossima mezz’ora. Dopo la consueta ricognizione i giocatori si prepareranno per il riscaldamento che precederà l’inizio della sfida in programma a partire dalle 20.45.

Bologna-Torino: le formazioni ufficiali

Bologna: (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson: Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. A disp. Pessina, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Heggem, Freuler, Miranda, Fabbian, Orsolini, Pobega, Sulemana, Castro, Dominguez, Rowe. All. Niccolini.

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis, Ilic, Casadei, Lazaro; Adams, Ngonge. A disp: Popa, Siviero, Ismajli, Dembele, Masina, Biraghi, Vlasic, Asllani, Ilkhan, Anjorin, Simeone, Njie, Zapata. All. Baroni.

Bologna-Torino: dove vedere la partita in TV e streaming

Bologna-Torino sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento alla piattaforma, che potrà essere utilizzata da qualsiasi tipo di dispositivo.

Bologna-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45