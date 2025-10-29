I granata cercheranno di fermare la striscia di imbattibilità degli uomini di Italiano, che in casa non hanno ancora perso

Tra poche ore Bologna e Torino scenderanno sul campo del Dall’Ara per dare il via all’incontro valido per il primo turno infrasettimanale della stagione.

Nonostante l’attuale periodo di forma della squadra di Baroni, che nelle ultime settimane è riuscita a ottenere punti preziosi anche contro squadre che competono per le prime posizioni, il Bologna di Italiano sulla carta parte favorito rispetto ai granata. A dare fiducia ai rossoblù sono le ottime prestazioni che gli emiliani hanno fornito in casa nelle precedenti giornate. Al Dall’Ara infatti, il Bologna dall’inizio del campionato ha sempre ottenuto 3 punti al termine dei 90 minuti, statistica che gli uomini di Italiano cercheranno di confermare anche in occasione della prossima sfida contro il Torino.

Il Torino cerca la conferma fuori casa

Nonostante l’importante striscia di imbattibilità del Bologna, il Torino al Dall’Ara tenterà di ottenere altri 3 punti preziosi che rilancerebbero la squadra di Baroni avanti in classifica. I granata vengono da due vittorie casalinghe, e contro il Bologna, torneranno a giocare lontano dall’Olimpico Grande Torino dopo l’ultimo incontro in trasferta contro la Lazio. La squadra di Baroni ha iniziato il suo percorso stagionale a San Siro contro l’Inter, ma dopo la disfatta contro gli uomini di Chivu, i granata sono poi riusciti a ribaltare il pronostico iniziale riuscendo a battere la Roma all’Olimpico. Dopo quell’incontro il Torino ha faticato a ritrovare conferme in trasferta, dal momento che la successiva sconfitta contro il Parma e il pareggio contro la Lazio hanno rivelato diverse fragilità della squadra di Baroni, che nelle ultime settimane sembra essersi ripresa.

La migliore difesa del campionato in casa

Il Bologna sta attraversando un ottimo periodo di forma, e un altro dato che rispecchia l’ottimo rendimento dei rossoblù in casa è il numero di gol subiti. La rete concessa in casa contro il Genoa, è anche l’unica che gli emiliani hanno subito al Dall’Ara. Questo dato rende il Bologna la migliore difesa del campionato in casa, mentre i granata vantano la peggiore in trasferta, con 10 reti subite. Nonostante questo, i granata hanno realizzato 5 gol in 4 uscite, con una media poco superiore ad un gol a partita, e contro il Bologna, il Torino cercherà di confermarsi dando continuità al rendimento del reparto offensivo.