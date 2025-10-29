Primavera Torino-Pescara, la diretta dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: formazioni, prepartita e risultato in diretta

Il Torino Primavera di Baldini si sta preparando per l’esordio stagionale in Coppa Italia: mercoledì 29 ottobre alle 11.30 i granata ospiteranno il Pescara allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano. I granata sulla carta sono i favoriti rispetto agli uomini di Stella, che al momento ricoprono la 6a posizione nel girone b del campionato di Primavera 2, tuttavia entrambe le squadre saranno motivate a condurre un’ottima prova che permetterebbe alla vincitrice dell’incontro di accedere ai sedicesimi di finale contro il Parma.

Primavera Torino-Pescara: aggiornamenti in diretta

1′ L’arbitro da avvio alla seconda frazione

Secondo Tempo

45′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo

35′ Il Torino è avanti di due gol, hanno segnato Ferraris e Zeppieri

20′ La partita è ferma sul risultato di 0-0.

1′ Cominciata la partita tra Torino e Pescara

Primo tempo

Primavera Torino-Pescara: il prepartita

Ore 10.30 Le due squadre dopo essere arrivate allo stadio sono ora scese sul terreno di gioco per dare il via agli esercizi di riscaldamento che precederanno il fischio del calcio d’inizio. A breve i giocatori rientreranno negli spogliatoi prima di ritornare nuovamente sul campo per dare il via alle ostilità

Ore 9.30 Mancano due ore al calcio d’inizio dell’incontro tra Torino e Pescara. Le due squadre stanno per arrivare allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano dove i giocatori scenderanno in campo per tentare di riuscire a ottenere una preziosa qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia Primavera

Primavera Torino-Pescara: le formazioni ufficiali

Torino: Santer; Pellini, Carrascosa, Ferraris; Perciun, Zeppieri, Perez, Kugyela, Kirilov; Gatto, Carvalho. A disposizione: Martena, Camatta, Politakis, Gabellini, Barranco, Spadoni, Zaia, Galantai, Sandrucci, Sabone, Liema Olinga. Allenatore: Baldini

Pescara: Profeta; Servalli, Gui, Bosi, Thelen; La Barba, D’Arcangelo, Bonetto; Cioffi, Di Zio, Shehaj. A disposizione: Doronzo, Marrone, Valori, Muzi, Dipierdomenico, Massini, D’Errico, Cicchitti, Cardilli, Giacalone, Sculli. Allenatore: Stella

Primavera Torino-Pescara 2-0: il tabellino

