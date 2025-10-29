Baroni presenta la gara tra Bologna e Torino di questa sera al Dall’Ara: ecco le parole dell’allenatore granata

Una sfida che arriva dopo due vittorie di fila, contro Napoli e Genoa, tutte e due di fronte al pubblico di casa. Stasera, a Bologna, il Torino di Baroni è a caccia di nuove conferme. Nel presentare la gara contro la squadra di Italiano, in programma al Dall’Ara, l’allenatore pone l’accento su quello che la squadra granata dovrà fare: “Occorrerà una prestazione di grande attenzione e dedizione, ci aspetta una partita difficilissima, contro una squadra in salute, che gioca un calcio europeo”, ha spiegato.

Baroni sul possibile turnover

Sarà la seconda di tre gare in una settimana, motivo per cui è lecito aspettarsi qualche novità rispetto all’ultima uscita: “Ci sarà di sicuro qualche avvicendamento di formazione. Ilic e Ilkhan? Devo valutare ma Ilic è pronto”, ha spiegato Baroni. Sul portiere, arriva la conferma di Paleari: “Franco non è ancora in condizioni ottimali, è confermato Paleari“. Toccherà dunque ancora una volta al secondo portiere, alla terza presenza in stagione dopo quella di Coppa col Pisa e con il Genoa domenica scorsa.

Gli errori da non commettere

Le due vittorie hanno caricato l’ambiente ma l’allenatore mette in guardia la squadra, chiamata a dimenticare quanto fatto domenica: “L’entusiasmo e l convinzione ci devono sempre accompagnare nel nostro lavoro, dobbiamo subito metterci alle spalle i tre punti di domenica sapendo che ci aspetta una partita difficilissima. Il Toro deve lavorare duro, deve cercare in ogni allenamento e in ogni sfida di aggiungere un pezzo alla volta. Questa è la strada della crescita, questa è la strada del valore”.

Sul Bologna

“Con Italiano c’è grande stima, sta compiendo un percorso che lo porterà in alto. Il Bologna è una squadra che dispone di un ottimo collettivo ma che ha individualità importanti. Ogni partita è diversa da un’altra”.



