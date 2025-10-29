Ecco le probabili scelte di Baroni per la sfida di campionato contro il Bologna, valida per la 9° giornata di campionato

Il Torino cavalca l’onda dell’entusiasmo dopo la vittoria al cardiopalma contro il Genoa, sancita dal gol allo scadere di Maripan e dai due strepitosi interventi di Paleari. Proprio il portiere dovrebbe essere riconfermato anche contro il Bologna per via della mancata disponibilità di Israel, ancora alle prese con la contusione al costato. Baroni dovrà gestire le energie senza sconvolgere la formazione, dunque ci si affiderà ancora al 3-5-2 con qualche ballottaggio in tutte le zone del campo.

Difesa: Paleari verso la conferma, Ismajli scalpita

Come detto Israel non ancora al meglio e si va verso la riconferma di Paleari che ha fatto benissimo contro il Genoa, salvando di fatto il risultato. Davanti a lui Baroni dovrebbe dare ancora spazio a Maripan, rivitalizzato dal gol vittoria. Potrebbe tornare invece Ismajli che farebbe rifiatare uno tra Tameze e Coco. L’indiziato sembra essere l’ex Verona, che potrebbe partire dalla panchina.

Pedersen ancora confermato

A destra Pedersen va verso la conferma dopo la buona prova contro il Genoa. In mezzo al campo potrebbe riposare uno tra Asllani e Casadei e in tal caso ci sarebbero chance per uno tra Ilic e Ilkhan.

Sulla fascia sinistra è aperto il ballottaggio tra Lazaro e Biraghi: quest’ultimo è risultato poco brillante contro i rossoblù e potrebbe tornare a sedere in panchina. Vlasic va verso la conferma, a sostegno di Ngonge che si è ristabilito fisicamente e uno tra Adams e Simeone. Non si esclude una partenza in panchina del Cholito.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli undici a cui si affiderà Baroni per la sfida di questa sera contro il Bologna.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Asllani, Casadei, Lazaro; Simeone, Ngonge. A disp: Popa, Siviero, Tameze, Dembele, Masina, Biraghi, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal, Adams, Njie, Zapata. All. Baroni.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Israel, Nkounkou, Savva, Schuurs