La probabile formazione del Bologna per il match contro il Torino di questa sera alle 20.45, allo stadio Renato Dall’Ara

La 9° giornata di serie A è alle porte, questa sera alle 20:45 il Bologna ospiterà il Torino allo stadio Renato Dall’Ara. Partita che si prospetta interessante tra due squadre che vivono un buon momento di forma, i granata vogliono proseguire la striscia di risultati utili consecutivi, i rossoblù vogliono riscattarsi dopo il pareggio in extremis subito all’Artemio Franchi la scorsa giornata.

Il Bologna ritrova tra i convocati Jens Odgaard che si è lasciato ormai alle spalle l’infortunio che li ha impedito di scendere in campo domenica sera, ma perde Emil Holm a causa dell’espulsione rimediata contro la Fiorentina. I rossoblù sono imbattuti da più di un mese in serie A, Italiano di fatto non cambierà il sistema di gioco che sarà il 4-2-3-1, ma sono da tenere d’occhio alcuni ballottaggi in difesa e in attacco in vista degli impegni ravvicinati.

Chance per Zortea, Vitik al fianco di Lucumì

Senza lo squalificato Holm sono in due per una maglia da titolare, è aperto il ballottaggio tra Zortea e De silvestri ma l’ex Cagliari sembra in vantaggio. La coppia centrale dovrebbe essere formata da Lucumì e Vitik che dovrebbe far riposare Heggem e a sinistra Lykogiannis in vantaggio su Miranda.

In mezzo al campo vanno verso la conferma Freuler e Moro, che dopo la panchina di Firenze dovrebbe ritornare dal primo minuto. Ferguson reduce dai 90 minuti contro la Fiorentina dovrebbe partire dalla panchina.

Rowe insidia Cambiaghi

Nel ruolo di trequartista torna Jens Odgaard che ha smaltito la contusione al ginocchio rimediata in Europa League, Fabbian parte dalla panchina.

A sinistra Orsolini più di Bernardeschi mentre a destra Rowe insidia Cambiaghi per una maglia da titolare. Davanti il duello Castro-Dallinga che dovrebbe vincere l’argentino.

La probabile formazione del Bologna

Ecco i probabili 11 a cui si affiderà Niccolini per la sfida contro il Torino.

Probabile formazione Bologna: (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. A disp. Pessina, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Heggem, Miranda, Fabbian, Ferguson, Pobega, Sulemana, Bernardeschi, Dallinga, Dominguez, Rowe. All. Niccolini.

Indisponibili: Immobile

Squalificati: Holm