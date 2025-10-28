Toro.it

Ecco i convocati di Niccolini e Baroni in vista di Bologna-Torino: un ritorno e un’assenza per i rossoblù

In vista della partita di domani sera allo stadio Renato Dall’Ara, ritorna tra i convocati del Bologna Jens Odgaard dopo essere stato assente la giornata precedente, mentre non sarà disponibile Emil Holm a causa della squalifica rimediata dal giudice sportivo. A seguire i convocati di Baroni e Niccolini, il secondo di Italiano.

Bologna-Torino, i convocati di Niccolini

Ecco i convocati di Niccolini:

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana;
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Bologna-Torino, i convocati di Baroni

In attesa di comunicazione

Marco Baroni, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Genoa CFC.
ultimo aggiornamento: 28-10-2025

