Così il dt Vagnati prima di Bologna-Torino ha parlato della partita dei granata e del momento della squadra

Prima della partita tra Bologna e Torino, così a Dazn Vagnati, direttore tecnico dei granata, ha presentato il match: “Se l’importanza di dare continuità a questo momento positivo si percepisce all’interno dello spogliatoio? Sicuramente è una gara importante e dobbiamo dare continuità. Abbiamo avuto poco tempo perché, giocando domenica, lunedì è giorno di scarico, quindi abbiamo avuto solo ieri per preparare questa partita. Dobbiamo cercare di fare il massimo perché giochiamo contro una squadra ben organizzata e forte”.

Davide Vagnati, sporting director of torino FC, looks at his phone prior to the Serie A football match between Torino FC and ACF Fiorentina.
ultimo aggiornamento: 29-10-2025

