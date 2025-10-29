Le formazioni ufficiali di Bologna-Torino, gara valida per la nona giornata di Serie A 2025/2026: Baroni da spazio al serbo e al lituano

Manca sempre meno al calcio d’inizio che darà il via all’incontro tra Bologna e Torino, in programma al Dall’Ara alle 20.45. I due allenatori Italiano e Baroni hanno da poco comunicato quelle che saranno le formazioni titolari che daranno il via all’incontro. I granata scenderanno in campo con diverse variazioni rispetto alle ultime settimane. Ilic e Gineitis tornano dal 1′ e avranno il compito di gestire il centrocampo con Casadei. Gli esterni di centrocampo saranno Pedersen e Lazaro, mentre in attacco ci saranno Ngonge e Adams.

Bologna-Torino: le formazioni ufficiali

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson: Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. A disp. Pessina, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Heggem, Freuler, Miranda, Fabbian, Orsolini, Pobega, Sulemana, Castro, Dominguez, Rowe. All. Niccolini.

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis, Ilic, Casadei, Lazaro; Adams, Ngonge. A disp: Popa, Siviero, Ismajli, Dembele, Masina, Biraghi, Vlasic, Asllani, Ilkhan, Anjorin, Simeone, Njie, Zapata. All. Baroni.