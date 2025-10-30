Il numero 22 granata è in crescita, ancora qualche sbavatura a livello tecnico ma il miglioramento si vede

Cesare Casadei sembra essere ancora lontano dalla sua forma migliore, la condizione straripante del mondiale Under 20 che lo ha visto capocannoniere del torneo con 7 reti, ma la partita di Bologna ha dato ottime risposte e se dovesse affinare la tecnica la crescita sarebbe totale. Il numero 22 granata è arrivato a Torino nella sessione del mercato invernale del 2025 e il suo acquisto, proprio in ricordo di quel mondiale Under 20 che lo ha visto protagonista della competizione, ha alzato le aspettative sul ragazzo che ha avuto difficoltà a mantenerle. L’ex Chelsea è in crescita e la prestazione al Dall’Ara ,seppur con qualche incertezza tecnica, ne è la prova, il Toro può contare su di lui.

Contro il Bologna un punto di riferimento in entrambe le fasi

In una partita sulla carta complicata per i granata, Casadei ha ben figurato in entrambe le fasi di gioco, con numerosi recuperi in mezzo al campo e diversi duelli aerei in cui si è dimostrato imponente. Dai suoi piedi nascono diverse occasioni per i granata come il tiro di Vlasic al minuto 77 che si spegne a lato della porta difesa da Skorupski, a seguito di un ottimo recupero palla di Casadei nella trequarti avversaria. Sembra essere tornato a e presenziare in maniera solida anche nell’area di rigore avversaria anche se per ora in maniera poco prolifica, come l’occasione al minuto 65 in cui arpiona un passaggio al centro dell’area di rigore da Ilic, poi deviato sul fondo dalla retroguardia rossoblù.

Il centrocampista è in crescita

Tecnicamente c’è ancora qualche defezione, alcune scelte poco pulite non li permettono di completare alcune buone occasioni ben costruite, su quello c’è sicuramente da lavorare ma il processo di crescita si vede e dopo la partita contro il Genoa è stato fatto un ulteriore passo in avanti. Casadei ora vuole prendersi il Toro sulle spalle e non fermarsi più.