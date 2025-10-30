Pedersen è imprescindibile per Baroni, che crede fermamente nelle potenzialità del ragazzo: con l’allenatore è cresciuto
Marcus Pedersen, con Baroni alla guida del Toro, sembra essere cresciuto rispetto all’anno scorso tanto da superare Lazaro nelle gerarchie e prendersi la titolarità sulla fascia destra. In questa stagione Il terzino norvegese sta alternando spesso buone prestazioni ad altre più scialbe ma la crescita sotto la direzione di Baroni è evidente. L’arrivo di Pedersen nell’agosto del 2025 come sostituto di Bellanova, aveva fatto storcere il naso a tanti tifosi granata che non vedevano nell’ex Feyenoord le stesse qualità. Quest’anno sembra essersi lasciato alle spalle questo peso e a suon di prestazioni ha convinto Baroni.
Le buone prestazioni contro Pisa, Lazio e Genoa
Il numero 16 granata prima della brillante prestazione in Coppa Italia contro il Pisa, aveva fatto presagire a un altro anno anonimo del terzino. Contro il Pisa ha dimostrato di fatto che se sta bene è un giocatore importante su cui il Toro può fare affidamento, a testimonianza delle diverse occasioni create e del gol sfiorato. Contro la Lazio un’ulteriore conferma contro un avversario ostico come Nuno Tavares, ha messo numerosi palloni in area e tenuto bene in fase difensiva. In casa contro il Genoa, pur essendo impreciso, è stata l’unica pedina da cui sono nate situazioni pericolose, propiziando anche il gol del momentaneo pareggio dei granata.
Baroni è fiducioso e anche dopo il Bologna, Pedersen ha convinto
Baroni crede nel terzino norvegese e le parole spese in conferenza stampa ne sono la prova: “Pedersen ha grande corsa, ha grandi margini di crescita, in allenamento fa ottime cose e credo possa crescere ancora”. La partita di Bologna è stato un test di mentalità per il Toro che era chiamato a fornire una prestazione solida e anche Pedersen non si è sottratto, facendo un buon lavoro in fase difensiva. Contro il Pisa il numero 16 granata vuole dare continuità.
Ma quale film avete visto per scrivere una cosa del genere? Un film horror? pedersen ha come unica cosa buona l’impegno e la professionalità, per poter giocare in serie A bisogna essere adatti ed avere le qualità necessarie che pedersen non ha. TDC VATTENE.
Pedersen è un asino patentato ma non si può dire che non ci metta impegno e sta sicuramente crescendo rispetto allo scorso anno. Non è facile da superare e ci prova sempre ad andare sul fondo e crossare, anche se poi ha i piedi da boscaiolo delle foreste scandinave.
Pedersen rientra nel più ampio discorso della qualità, dei giocatori di qualità. Ieri sera sentivo Baroni rifare gli stessi discorsi fatti mille volte da Juric: dobbiamo migliorare la qualità negli ultimi 20 metri. Conclusione: uno dei motivi ricorrenti per cui da 20 anni le squadre di Cairo non combinano nulla… Leggi il resto »