Toro, lettori scontenti dell’arrivo di Giampaolo

Sondaggio / Il cambio della guida tecnica del Torino non è stato apprezzato dai lettori: il 55% è scontento per l’arrivo di Giampaolo

I cambiamenti non sempre sono ben visti ed il Torino lo sa bene. Più volte incorso in scontri coi tifosi a causa di rivoluzioni e mutamenti, ha ancora una volta deluso le apsettative die nostri lettori. Molti si erano infatti schierati a favore della permanenza di Longo, spodestato dall’ex tecnico del Milan. L’arrivo di Giampaolo non ha infatti scatenato gli entusiasmi, complice probabilmente anche la stagione negativa da cui il Toro è reduce. La salvezza è infatti un risultato difficile da digerire e toccherà al nuovo tecnico portare il peso del malcontento generale, dopo 40 miseri punti ed un 16° posto portato a casa.

Toro, lettori poco favorevoli all’arrivo dell’ex tecnico del Milan

L’ago della bilancia pende infatti a sfavore di Giampaolo: nel sondaggio sull’arrivo del tecnico, il 55% dei lettori ha risposto di non essere contento. Il restante 45% invece si è dichiarato favorevole al cambio in panchina. Continua perciò a vincere il pessimismo per quanto riguarda i granata, che dovranno riuscire a smentire i voti negativi. E quale il modo migliore se non quello di evitare una replica della scorsa stagione. Solo il campo ed il tempo sapranno dire chi aveva ragione…