Il Torino ha ufficialmente presentato il nuovo allenatore. Sarà Paolo Vanoli a sostituire Ivan Juric: è una scelta che condividete?

Il Torino dopo tre anni di sodalizio con Ivan Juric, ieri ha presentato attraverso il proprio sito ufficiale e i canali social il nuovo allenatore. Si tratta di Paolo Vanoli, reduce dalla vincente esperienza di Venezia, in cui ha avuto il merito di condurre i lagunari verso la promozione in Serie A. Sarà la prima esperienza per Vanoli da tecnico in massima serie. Un rischio rispetto a quando Juric era arrivato sotto la Mole, con il croato che già aveva dimostrato qualità importanti a Verona. L’impatto di Vanoli in Serie A è dunque tutto da scoprire e dalla sua ha tutto il tempo per sorprendere. Intanto vi chiediamo attraverso un sondaggio di farci sapere come avete accolto questa notizia. Ritenete sia l’uomo giusto per il Torino?

Siete soddisfatti dell'arrivo di Vanoli come nuovo allenatore del Torino?

