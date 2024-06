Non ci sono dubbi: la maggioranza dei lettori e delle lettrici di Toro.it è soddisfatta dell’arrivo di Paolo Vanoli

Paolo Vanoli è ufficialmente da venerdì il nuovo allenatore del Torino. Toro.it ha chiesto ai suoi lettori e alle sue lettrici se fossero soddisfatti del suo arrivo. I risultati del sondaggio non lasciano spazio a dubbi: il 79% della gente è contenta, solo il 21% non lo è. Una nuova era, quella che sta per iniziare.