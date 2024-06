Il calciomercato del Toro entra finalmente nel vivo: diteci quale reparto avrebbe più bisogno di essere rinforzato in estate

Con l’arrivo di Paolo Vanoli sulla panchina granata il Torino può finalmente mettere in atto le prime strategie di mercato, sia in entrata che in uscita. Uno dei primi obbiettivi messo nel mirino da Davide Vagnati è Francesco Pio Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’Inter. Un giocatore che potrebbe dare alla fase offensiva granata nuova linfa, dopo le difficoltà accusate da Sanabria e Pellegri nell’ultima stagione. Ma qual è secondo voi il reparto che ha più bisogno di essere rinforzato nel mercato estivo? Rispondete al nostro sondaggio.

Qual è il reparto che ha più bisogno di rinforzi quest'estate? Porta

Difesa

Centrocampo

Attacco Guarda i risultati

