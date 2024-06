A breve si aprirà ufficialmente il calciomercato, per cui abbiamo chiesto ai lettori quale reparto andrebbe rinforzato maggiormente

Tra tre giorni il calciomercato prenderà ufficialmente il via. Ci sarà tanto lavoro da fare per Davide Vagnati, che tra uscite e acquisti dovrà quasi forzatamente rivoluzionare la rosa. Con Paolo Vanoli in panchina la società vuole infatti puntare all’Europa, ma per farlo c’è bisogno di acquisti di qualità. Abbiamo chiesto ai lettori quale, secondo loro, è il reparto che necessita di maggiori rinforzi. Inaspettatamente una grossa parte si è distinta per aver votato la stessa cosa, e cioè l’attacco. Per il 52% dei lettori il pacchetto delle punte sarebbe da rinnovare, date le possibili partenze di Sanabria e Pellegri e i pochi gol dell’ultima stagione. Un nome, tra quelli monitorati, è quello di Francesco Pio Esposito. Con molta meno affluenza, il 21% ha votato la porta, richiedendo dunque un nuovo titolare al posto di Milinkovic-Savic. Il 18% ha scelto il centrocampo, mentre per ultima è stata votata la difesa – con il 10% – la quale paradossalmente è il reparto che al momento necessita di maggiori interventi date le partenze di Rodriguez, Djidji e Lovato.