Sondaggio / Con il calciomercato che sta entrando nel vivo, non mancano le richieste per Alessandro Buongiorno

Alessandro Buongiorno ha disputato una stagione incredibile e il fatto di non aver collezionato nemmeno un minuto con la nazionale agli Europei non ha certo diminuito l’interesse delle big per lui. Cairo ha dichiarato di non voler vendere il suo difensore nonché nuovo capitano della squadra, dopo la partenza di Rodriguez a zero. Ma il Napoli fa sul serio e anche altre squadre lo stanno seguendo con grande interesse. Per l’esito della trattativa sarà anche determinante la volontà del giocatore, che nella scorsa estate già aveva rifiutato di lasciare la Mole per trasferirsi a Bergamo alla corte di Gasperini. Nel nostro sondaggio di oggi vi chiediamo: secondo voi Buongiorno resterà al Torino o verrà ceduto in questa sessione di mercato? Ditecelo votando nell’apposito box sondaggio che potete trovare qui sotto o nella colonna di destra dell’home page di Toro.it.

Pensate che Buongiorno resterà al Torino o andrà via? Resterà

Andrà via Guarda i risultati